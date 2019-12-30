75 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحي في المنيا

أكد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، توفير خدمات بـ 75 ونصف مليون جنيه خلال هذا العام بمركز العدوة، بالتنسيق مع القطاع المالي والتجاري والصرف الصحي والمشروعات والمياه وكافة الإدارات المختلفة بالشركة.



وأضاف الشهاوي أن الخدمات شملت خطوط مياه تم تركيبها من محطة بني عامر (300 ل ث) لقرى الجهاد وتوابعها بتركيب خط مياه قطر 8 بطول 4500 متر وتخدم 60 ألف نسمة بتكلفة مالية 268095 جنيها، كما تم توصيل المياه لقريتي بان العلم والساوي وتركيب خط مياه قطر 8 بطول 2500 متر وتخدم 40 ألف نسمة بتكلفة مالية 208385 جنيه، وتوصيل المياه لقرية البسقلون بتركيب خط مياه قطر 8 بطول 950 متر وتخدم 25 ألف نسمة بتكلفة مالية 226100 جنيه، وتوصيل المياه لمجمع المدارس والمعاهد الدينية بقرية الشيخ مسعود بخط مياه بطول 100 مترا بقرى 4 بوصة وتخدم 8 آلاف نسمة وبتكلفة مالية 8066 جنيه أما المحطات التي تم تسليمها (مياه وصرف صحي) وتشغيل محطة بني عامر الجديدة ورفع طاقتها إلى (300 ل ث) كامل طاقتها بعد أن كانت تعمل بـ(150 لث) وتغذي قرى (بني خالد وتوابعها – أبو بشت وتوابعها التابعين لمركز مغاغة) بجانب تغذية قرى العدوة وتخدم 200 ألف نسمة بتكلفة مالية 1300000 جنيه للقضاء على مشكلة ضعف المياه بقرية برمشا بتحويل محطة برمشا الارتوازي إلى بوستر لرفع المياه لمناطق تابعة لقرية برمشا وخصوصا بالظهير الصحراوي، بمعرفة الفرع وتخدم 10 ألاف نسمة وبتكلفة مالية 15000 جنيه، كما تم عمل بوستر مياه بقرية البلاص لتغذية قرى الجهاد 4 وتوابعها بمعرفة الفرع وتخدم 10 آلاف نسمة وبتكلفة مالية 15000 جنيه وعمل بوستر رفع بقرية الشيخ مسعود لتغذية قرية 6 وتوابعها بمعرفة الفرع وتخدم 7 آلاف نسمة وبتكلفة مالية 15000 جنيه، كما تم عمل صيانة كاملة لمحطة مياه صفانية بتغيير الوسط الترشيحي وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربائيا ونظافة الموقع العام بمعرفة الفرع وتخدم 30 ألف نسمة بتكلفة مالية 20000 جنيه وصيانة كاملة لمحطة مياه قصر الرقيب بتغيير الوسط الترشيحي وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربائيا ونظافة الموقع العام بمعرفة الفرع، وتخدم 6 آلاف نسمة وبتكلفة مالية 20000 جنيها وصيانة محطة مياه بني وركان بصيانة المعدات الميكانيكية والكهربية بمعرفة الفرع وتخدم 20 ألف نسمة بتكلفة مالية 10000 جنيه، وتعديل في تصميم محطة مياه بني عامر الجديدة (300 لث) يسمح بعمل الصيانات الدورية والتطهير الدوري بالمحطة دون توقفها بمعرفة الفرع بتكلفة مالية 2000 كما تم استلام محطة رفع كفر مهدي للصرف الصحي وتشغيلها والشبكة الخاصة بها وتخدم 10 ألاف نسمة وتم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية بتكلفة مالية 7 مليون جنيه، واستلام توسعات محطة المعالجة بمنشأة عبد الله (SBR) لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة من 2000 م3 يوم إلى 8000 م3يوم وتخدم 120 ألف نسمة ونفذتها الهيئة القومية بتكلفة مالية 33 مليون، واستلام شبكة صرف صحي الساوي وتم تشغيل محطتي الساوي الرفع والمعالجة تجريبيا من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بقدرة (2000م3يوم) وتخدم 15 ألف بتكلفة مالية 7 مليون جنيه، وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستلام محطة بان العلم الفرعية والرئيسية صرف صحي، وجار حاليا الانتهاء من التوصيلات المنزلية للصرف الصحي بقرية بان العلم وتخدم 25 ألف نسمة ونفذتها الهيئة القومية بتكلفة 25 مليون جنيه.



وفيما يخص المشاركة المجتمعية تم التعاقد على توصيل المياه عن طريق بنك الطعام المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوصيل المياه لـ171 أسرة 198958 جنيه والتعاقد على توصيل المياه عن جمعية الأورمان 504 أسرة 1160395 جنيه والتعاقد على توصيل المياه عن جمعية المصباح المضيء 11 أسرة 16555 جنيه والتعاقد على توصيل المياه عن جمعية مصر الخير 7 أسر 25272 جنيه.