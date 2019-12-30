احتفالات في السودان بحكم إعدام 29 شرطيًا متهمين بتعذيب أحمد الخير (فيديو)

قال عبدالرحيم خير شقيق الشهيد أحمد الخير، إن الحكم بإعدام 29 متهمًا من رجال الأمن في قضية تعذيب أخيه حتى الموت خلال الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر من العام الماضي أشفى قلوب الأسرة والسودانيين جميعا، وجاء مرضيًا.



ووجه شقيق الشهيد، خلال مداخلة لقناة الغد، الشكر للشعب السوداني لدعم القضية ومطالبته بالقصاص لحق شقيقه وكل الشهداء، معربًا عن أمله في القصاص القريب لكل الشهداء السودانيين.



وقال مراسل قناة الغد في الخرطوم، إن صدور حكم الإعدام بحق 29 متهما من رجال الأمن في قضية تعذيب المواطن أحمد الخير حتى الموت خلال الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر من العام الماضي، يُعد سابقة تاريخية في المحاكمات في السودان، لافتا إلى أن الآلاف احتشدوا أمام محكمة أم درمان لمتابعة الجلسة.



وأكد مراسل الغد أنه عقب صدور الحكم احتفل المحتشدون أمام المحكمة، ورأوا أن الحكم جاء مرضيا للشارع السوداني وأسرة الشهيد والأوساط القانونية كذلك، مشيرًا إلى أن آلاف المواكب احتشدت خارج أسوار المحكمة سواء من أهالي الشهيد وأقاربه وأيضًا من لجان المقاومة والداعمين للقضية، رافعين الأعلام السودانية ومرددين شعارات ثورية وسط فرحة غير مسبوقة.