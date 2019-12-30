-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

احتفالات في السودان بحكم إعدام 29 شرطيًا متهمين بتعذيب أحمد الخير (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:51 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال عبدالرحيم خير شقيق الشهيد أحمد الخير، إن الحكم بإعدام 29 متهمًا من رجال الأمن في قضية تعذيب أخيه حتى الموت خلال الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر من العام الماضي أشفى قلوب الأسرة والسودانيين جميعا، وجاء مرضيًا.

ووجه شقيق الشهيد، خلال مداخلة لقناة الغد، الشكر للشعب السوداني لدعم القضية ومطالبته بالقصاص لحق شقيقه وكل الشهداء، معربًا عن أمله في القصاص القريب لكل الشهداء السودانيين.

وقال مراسل قناة الغد في الخرطوم، إن صدور حكم الإعدام بحق 29 متهما من رجال الأمن في قضية تعذيب المواطن أحمد الخير حتى الموت خلال الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر من العام الماضي، يُعد سابقة تاريخية في المحاكمات في السودان، لافتا إلى أن الآلاف احتشدوا أمام محكمة أم درمان لمتابعة الجلسة.

وأكد مراسل الغد أنه عقب صدور الحكم احتفل المحتشدون أمام المحكمة، ورأوا أن الحكم جاء مرضيا للشارع السوداني وأسرة الشهيد والأوساط القانونية كذلك، مشيرًا إلى أن آلاف المواكب احتشدت خارج أسوار المحكمة سواء من أهالي الشهيد وأقاربه وأيضًا من لجان المقاومة والداعمين للقضية، رافعين الأعلام السودانية ومرددين شعارات ثورية وسط فرحة غير مسبوقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى استشهاده.. أسرة الشبراوى تطلب إطلاق اسمه على أحد الأنفاق

لواء. د. محسن الفحام يكتب: ما بين أموال الإرهاب وحق الشهداء

مسيرات منددة بإعدام الاحتلال المواطن أبويابس في بيت لحم

حشود غفيرة تنضم للاعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبى يوجه رسالة لقواته وللشعب بشأن العدوان التركى

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأرقام.. إيرادات أفلام دور العرض المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

الصور

image description

وفد «يونانى مجرى» يزور منطقة بنى حسن الأثرية فى المنيا

image description

وضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد بجامعة القناة

image description

«قومى المرأة» يزور أسر ضحايا حادث «أتوبيس العمال» فى بورسعيد

image description

تدعيم مستشفى الدلنجات المركزى بأجهزة طبية جديدة

image description

رئيس جامعة المنيا: زرعنا 320 فدانًا في 2019

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

تعرف على نوع الفوبيا التى تعانى منها

أغرب 6 صيحات التجميل في 2019

5 عادات يومية تحسن صحتك العقلية

أخطر 4 أطعمة على مرضى السكرى.. تجنبها

الرئيس نيوز

تكليف وزير التنمية الإدارية الأسبق مستشاراً لمدبولي للإصلاح الإداري

وزير الخارجية الأمريكي يزور قبرص الأسبوع المقبل

هل ستستعين "جوجل" بصوت بدرية طلبة في تطبيق الخرائط؟

سماع دوي إطلاق نار في متجر ببرلين

منوعات

«اليد الواحدة وزر الفراغ».. حيل «آيفون» لكتابة الرسائل بسرعة

صور التهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

رسائل تهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

الإمارات تطرق أبواب "جينيس 2020" بعروض الألعاب النارية

كشكول

الدكتور سيد بكري وكيلا لكلية لـ"علوم" الأزهر

الدكتور سيد بكري وكيلا لكلية لـ"علوم" الأزهر

اتفاق نقابة المعلمين وجهاز حماية المستهلك على نشر الوعي بالقانون الجديد

وافي يتابع امتحانات الإعدادية الأزهرية فى القاهرة

إسلام سياسي

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

صحيفة: مصر لن تسمح لأردوغان بحلم الإمبراطورية.. وقطر وراء الأزمة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

حياة وفكر طه حسين فى ثقافة أسيوط

فرسان الأدب يلتقون بثقافة أسيوط لاكتشاف المواهب الشابة

«الرقص في الجنة» مجموعة قصصية جديدة لـ محمد عدلي

كتاب «صندوق مريمة» على طاولة ثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك