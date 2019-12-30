إحالة واقعة الاعتداء على مواطنة من ذوى الهمم لـ«تفتيش الداخلية»

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو متضمنًا استغاثة لمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تضررت خلالها من قيام أحد ضباط الشرطة بالاعتداء عليها بالضرب، حال قيامه بفحص تراخيص السيارة التي كانت تقودها وبصحبتها إحدى زميلاتها أمام جراج التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.



بالفحص تبين تحرير الشاكية وهي موظفة ووالدها بالمعاش محضر بشأن حدوث مشادة كلامية بينها وبين أحد الضباط- دون وقوع اعتداء بالضرب أو حدوث ثمة إصابات- وقد تم إنهاء الخلاف الذي حدث بينهما بسبب سوء التفاهم أثناء فحص تراخيص سيارتها.



تمت إحالة الواقعة لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم.