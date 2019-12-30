قائمة بأفضل هواتف تتمتع بكاميرا عالية الجودة فى 2019

أثبت عام 2019، أن التطور في دقة كاميرات الهواتف لاينتهى، وإليك أفضل الهواتف التى تحتوى على كاميرات بدقة فائقة.



وقام موقع Digital Camera World باختيار أفضل الهواتف التى تحتوى على أفضل كاميرات تصوير للعام 2019.



فئة هواتف أيفون

1- iPhone 11 Pro Max

وتتميز كاميرات هاتف iPhone 11 Pro Max بكاميراتها الثلاثية في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أخرى باتساع كبير، بالإضافة إلى أنها رائعة تمامًا للتصوير الفوتوغرافي أثناء السفر والمعالم السياحية والمساحات الداخلية الرائعة.



فئة هواتف سامسونج

2- Samsung Galaxy S10

وتتميز كاميرات هاتف Samsung Galaxy S10

بتعدد الميزات والخصائص التى جعلتها من أفضل كاميرات الهواتف على الإطلاق، حيث إن الكاميرات الخلفية تحتوى على اتساع ب 26 مللى و12mm ultra-wide وبالإضافة إلى أن كاميرا تتميز ببعد بؤرى عميق يصل إلى 52 مللى.



فئة هواتف هواوى

3- Huawei P30 Pro

وكاميرات هاتف Huawei P30 Pro لديها خصائص متتعدة مثل 5x optical zoom، كما تتمتع بمعدل إضاءة منخفض.



فئة هواتف جوجل

4- Google Pixel 3a

وتم إصدار هاتف Google Pixel 3a في مايو 2019، وتتمتع كاميرات الهاتف الثلاثية في الخلف بدقة شديدة في عملية التقاط الصور.



فئة هواتف وان بلس

5- OnePlus 7 Pro

وتم إطلاق هاتف OnePlus 7 Pro في أكتوير الماضى وتتميز كاميرات الهاتف لأنها تقترب من كفاءة كاميرات هواتف سامسونج Galaxy S10 وهواوى P30 Pro.



فئة هواتف Honor

6-Honor 20 Pro

وتم إطلاق هاتف Honor 20 Pro في مايو 2019، وهو هاتف تابع لشركة هواوى.



فئة هواتف سونى

7- Sony Xperia 1

وأصدر هاتف Sony Xperia 1 في فبراير 2019، وتتميز الكاميرا وجود أخطاء أقل عند التقاط الصور بسرعة، كما أن الكاميرا تظهر نقاء ودقة شديدة عند تسجيل الفيديو.