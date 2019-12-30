رسميًا.. منتصر الزيات يعلن ترشحه نقيبًا للمحامين الانتخابات المقبلة

أكد منتصر الزيات، المرشح الخاسر في انتخابات نقابة المحامين الماضية، رسميًا، نيته الترشح في انتخابات مجلس النقابة المقبلة والمقررة خلال شهر مارس المقبل على منصب النقيب، مؤكدا أن تدخل سامح عاشور وترافعه لصالحه في قضية إهانة القضاء لن يثنيه عن الترشح في الانتخابات المقبلة.



وأشار لـ«الدستور»، إلى أن نقابة المحامين خلال فترتي عاشور، تدهورت إلى حد كبير، خاصة وأنه لا يوجد أثر لعملية التنقية على خدمات النقابة للمحامين، وكذلك يمارس عاشور نوع من الديكتاتورية في إدارة النقابة دون تفعيل سلطات مجلس النقابة المنتخب.



وتابع: «لا يحصل المحامين على دعم مادي أو علاج أو معاش حقيقي يتناسب مع وفرة المليارات التي يتحدث عنها عاشور، كما أن المبنى الجديد لم يكن على المستوى المطلوب وهناك اتهامات موجه له بوجود مخالفات مالية في تكلفة إنشائه».



ورفض الزيات، تقسيم المحامين بين إسلاميين وغيرهم، مؤكدا أنه لا يقبل أن يكون مرشحا للتيار الإسلامي إلا أنه لا مانع من الاعتماد عليهم، خاصة وأنه من الطبيعي أن يعطيه الإسلاميين أصواتهم، وسوف أعمل لصالح الجميع سواء إسلامي أو غيره، حسب تأكيده، معلقا: «سامح عاشور النقيب الحالي، يحاول دائما أن يصورني بهذا الشكل حتى يثير عداءات بيني وبين المحامين أو الدولة».