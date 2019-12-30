محكمة تتهم فتاة بالكذب بشأن اغتصابها على يد إسرائيليين

أدانت محكمة في قبرص شابة بريطانية تبلغ 19 عامًا، اليوم الإثنين، بتهمة الكذب بشأن تعرضها للاغتصاب الجماعي من جانب مجموعة من الشباب الإسرائيلي داخل فندق في قبرص.



وقالت المرأة في يوليو إنها تعرضت للاعتداء في بلدة أيا نابا السياحية، ما دفع الشرطة لاحتجاز 7 مراهقين مشتبه فيهم.



وبعد أيام من الإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب سحبت البلاغ، وجرى الإفراج عن الشباب من الحبس، وعادوا من حينها إلى إسرائيل.



وأدانتها محكمة في قبرص بناء على اتهام الضرر العام، ومن المقرر أن تمثل أمام القضاء في 7 يناير المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية، وتواجه السجن وغرامة.



وعلمت المحكمة أن المرأة قدمت الشكوى ضد الإسرائيليين بعدما وجدت أن بعض الرجال قاموا بتصويرها وهي تمارس الجنس، بحسب وسائل الإعلام.



وذكرت وسائل الإعلام القبرصية أن بيانات الهاتف الخلوي وغيرها من الأدلة التي جمعتها الشرطة في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط أظهرت أن مزاعم المرأة لا تتماشى مع ما أبلغت عنه.



وتردد أنها قالت للمحكمة إن الشرطة القبرصية ضغطت عليها لإنكار مزعمها.



ونقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية عن محامي المرأة قوله إنه يمكن استئناف حكم المحكمة.