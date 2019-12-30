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عالم

هونج كونج ترحب بتقرير صندوق النقد بشأن قدرتها الاقتصادية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الإثنين، ترحيبها بتقرير صندوق النقد الدولي الذي يؤكد، أن المنطقة في وضع جيد لمواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك في تصريح للسكرتير المالي لحكومة المنطقة "بول تشان" تعليقا على تقرير لصندوق النقد الدولي، أكد أن هونج كونج لديها هوامش أمان كبيرة، كما أنها في وضع جيد لمعالجة التحديات الدورية والهيكلية، على الرغم من النشاط الاقتصادي الضعيف والرياح المعاكسة المتزايدة التي تواجه آفاق النمو، وإشادته بالإطار التنظيمي القوي في المنطقة والرقابة التحوطية التي تنتهجها ما يساعد في ضمان مرونة القطاع المالي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وقال تشان: "نرحب باعتراف صندوق النقد الدولي بأطر السياسات القوية وهوامش الأمان الكبيرة التي بنيناها في الأعوام الماضية، والتي تسمح لنا بالصمود أمام التحديات في المستقبل".. مضيفا: "أن حكومة منطقة هونج كونج مستعدة لاستخدام هوامش الأمان المالية لدعم الاقتصاد، وفقا للتطورات على الأرض".

ويأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه اقتصاد هونج كونج أول انخفاض سنوي منذ 2009، بعد تأثر مجموعة واسعة من القطاعات لاسيما السياحة وخدمات توريد الأغذية بالاضطراب الاجتماعي والمظاهرات المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو انخفاض حاد مقارنة بنسبة نمو 0.4% في الربع الثاني.

يشار إلى أنه نظرا إلى الآفاق القاتمة، أعلنت حكومة المنطقة أربع دورات من الحوافز الاقتصادية بقيمة حوالي 25 مليار دولار هونج كونج (3.2 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأفراد، على التغلب على هذه المصاعب فيما أكد صندوق النقد الدولي على وضع هونج كونج كمركز مالي عالمي ومحور تجاري إقليمي وواحد من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم.

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