البرلمان التركى يناقش إرسال قوات عسكرية لليبيا 2 يناير

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.



وفي وقت سابق من، اليوم الإثنين، أفادت وكالة الأنباء التركية بإحالة مذكرة تفويض إرسال جنود أتراك إلى ليبيا إلى رئاسة البرلمان التركي، لمناقشتها وعرضها على المجلس.



​وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، ستحال إلى البرلمان.



والخميس الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل.