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عالم

مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات الحوثيين بتعز

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:07 م
جريدة الدستور
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قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الإثنين، تجمعات لميليشيات الحوثي المتمردة غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعات الميليشيات في جبال رسيان غربي منطقة البرح؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها".

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