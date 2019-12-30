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عالم

الصين تؤكد دعمها لتونس

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:02 م
سفير الصين لدى تونس
سفير الصين لدى تونس وانج وين
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أكد سفير الصين لدى تونس وانج وين بين اليوم الإثنين دعم بلاده ومساندتها لتونس في حربها على الإرهاب، مشيرًا إلى أن دعم بكين لتونس متواصل في مختلف المجالات ولا يمكن أن يتأثر بأي عوامل.

وأضاف السفير الصيني- خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر السفارة الصينية بالعاصمة تونس- أن الحكومة الصينية تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لإعادة إطلاق المفاوضات بخصوص مشاريع مهمة للبنية التحتية، بما في ذلك تمويل تلك المشروعات.
وشدد على أهمية علاقات التعاون مع تونس في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا حرص الصين واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي في إطار تجسيد مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي لسنة 2018.

وذكر وانج وين أن الحكومة الصينية، وبعد استكمال مشروع مستشفى صفاقس، بصدد إعداد التجهيزات اللازمة للمستشفى، إلى جانب التفكير في إمكانية القيام بأعمال توسعة فيه بعد التفاوض مع الجانب التونسي.

واستعرض بعض المشاريع التي أسهمت الحكومة الصينية في تمويلها أو إنجازها في تونس مثل الأكاديمية الدبلوماسية والمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس وغيرها من المشاريع.

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