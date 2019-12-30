«أفضل شخصية مؤثرة».. 4 معلومات عن السعودية «أحلام خوندة»

اختارت أكاديمية النيل للعلوم والبيئة، الدكتورة أحلام خوندنة، الأستاذ المساعد في جامعة أم القرى بالسعودية، أفضل شخصية إنسانية مؤثرة للعام من ضمن 100 من الشخصيات الإبداعية المطورة لهذا العام على مستوى الوطن العربي، وقالت في تصريحات إعلامية، إن هذا التكريم وسام جاء نتيجة لمجهود عبر السنوات الماضية سواء في دعم المرأة ومساندتها أو في المجال العلمي أو الصناعي، فمن هي أحلام خوندنة؟



• سيدة أعمال سعودية، لديها الكثير من الجهود الإنسانية التي كُللت بهذا التكريم، فهي اسم معروف في دعم قضايا المرأة، ومؤسس وحاضنة للأعمال المشتركة بين مصر والسعودية لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال.



• حاصلة على دكتوراه في رياض الأطفال من جامعة القاهرة، وماجستير في مناهج وطرق التدريس من جامعة أم القرى السعودية.



• لها العديد من الاسهامات الأدبية والكتب المترجمة في مجال الطفولة فضلا عن تدريب اليافعين في مجال الريادة.



• تشغل منصب الرئيس التنسيقي لعمل المرأة في مجلس الغرفة السعودية، ورئيس لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمكة، وعضو مجلس الكلية التقنية للبنات بالرياض.



وأهدت التكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك من خلال دعمهم لدور المرأة في السعودية.



جاء الاختيار من أكاديمية النيل للعلوم والتنمية البشرية والبحث العلمي وائتلاف من أجل مصر، ورابطة إبداع العلم العربي، والمهجر بباريس أمس في مؤتمر يضم العديد من شخصيات المجتمع بالقاهرة.