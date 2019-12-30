تعرف على نوع الفوبيا التى تعانى منها

يعد الخوف ميزة وغريزة موجودة عند كل الناس، وقد خلقها الله للمساعدة في حماية الإنسان من الأخطار، ولكنها عندما تتجاوز الحد الطبيعي فإنها تنقلب لحالة مرضية، وصنف علماء النفس الخوف إلى 18 تصنيفا وهي وفقا لموقع "the health".



١-أكروفوبيا: الخوف من الأماكن المرتفعة.



2-باكزوفوبيا: الخوف من الجراثيم وسواس النظافة.



3-كلوستروفوبيا: الخوف من الأماكن المغلقة.



4- هربنو فوبيا: الخوف من الحيوانات الزاحفة.



5-نمبرفوبيا: الخوف من الأرقام التشاؤم من رقم معين.



6-أكلو فوبيا: الخوف من الظلام.



7-أيروكروفوبيا: الخوف من الأماكن الواسعة.



8-أكرافوبيا: الخوف من الزحام.



9-أيلوروفوبيا: الخوف من القطط.



10-أنثروفوبيا: الخوف من الزهور.



11-أنثربوفوبيا: الخوف من المجتمع ومواجهة الجمهور.



12-أتاكسوفوبيا: الخوف من عدم الترتيب ومرض بعض الأمهات.



13-أوتاموتونوفوبيا: الخوف من التماثيل والصور.



14-ألودوكسافوبيا: الخوف من إبداء الرأي.



15-أماكسوفوبيا: الخوف من سواقة السيارات.



16-هيموفوبيا: الخوف من الدم.



17-توزوفوبيا: الخوف من المرض توهم أنه مصاب بمرض.



18-الفيلوفوبيا: الخوف من الوقوع في الحب.