جوجل تنفى استعانتها بصوت بدرية طلبة في الـ«GPS»

نفت شركة "جوجل" الأخبار التي تداولت خلال الساعات الماضية حول وضع صوت الفنانة بدرية طلبة على خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائطها، المعروفة بـ"GPS".



وقال "جوجل" في بيان رسمي لها اليوم الإثنين: "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google، الذي يساعد الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح"،



واختتمت البيان: "سنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي.



وكانت الفنانة بدرية طلبة قد أعلنت في لقاء تليفزيوني لها أمس الأحد إنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـ"GPS" سيتضمن أبرز "الإفيهات" الخاصة بها في أعمالها الفنية.