دبلوماسي سابق: علاقات مصر بدول أوروبا تطورت في عهد السيسي

قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن علاقات مصر بدول أوروبا، تطورت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عام 2019، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واقتصادي.



وأضاف عبد الحكم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن علاقات مصر بالدول الأوروبية، شهدت طفرة كبيرة منذ عام 2014، وفي عام 2019 زادت الزيارات من جانب الدول الأوروبية، وأيضا جرى تبادل الزيارات للتأكيد على أهمية دبلوماسية العلاقات ومصالح مصر وزيادة الاستثمارات لمصر.



وأكد أن السيسي حريص على توثيق العلاقات مع الدول الأوروبية، وفي نفس الوقت الدول تعطي أهمية كبيرة للاستماع لوجهة نظر الرئيس في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط من جهة، والقضايا الأفريقية من جهة.

