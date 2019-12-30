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عالم

النائب العام السوداني: محاكمة المتهمين بقتل معلم «عادلة»

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:20 م
النائب العام السوداني
النائب العام السوداني تاج السر الحبر
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أعرب النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، عن سعادته بالحكم بإعدام 29 عنصرًا أمنيًا، أدينوا بقتل المُعلم أحمد الخير بالتعذيب حتى الموت.

وقال النائب العام السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع هيئة الاتهام، إن الفرصة أتيحت للمتهمين لتقديم أوجه دفوعهم، مشددًا على أن "المحاكمة عادلة بحق".

وأضاف: "هذه الجريمة هزت الوجدان الإنساني لبشاعتها، حيث إن شخصًا عُذب داخل المعتقل حتى قُتل، وفي هذه الفرصة لا بد من الدعوة إلى المصادقة على العهد الدولي الخاص بمنع التعذيب، والمعاملة المحقة لكرامة الإنسان".

وأشار إلى أن للمتهمين حق الاستئناف، لافتًا إلى أن الحكم بُني على حجج قانونية واضحة، فندت كل ادعاءات الدفاع، وأثبت قرار الإدانة.

وقال رئيس هيئة الاتهام عمر عبدالعاطي: "إن الفرصة أتيحت لكل الأطراف لتقديم دفوعهم"، لافتًا إلى أن المحكمة قضت بإعدام 29 متهمًا، وبرأت 7، وقضت بسجن متهمين اثنين بالسجن لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن هيئة الاتهام بانتظار صدور الحكم ومسبباته؛ لاتخاذ قرار بشأن الاستئناف على براءة بعض المتهمين.

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