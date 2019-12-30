جنوب إفريقيا تخفض أسعار البنزين وترفع الديزل

قالت وزارة الطاقة في جنوب إفريقيا، إن سعر بنزين 93 أوكتان سوف ينخفض بمقدار 4 سنتات للتر الواحد، وبنزين 95 أوكتان بمقدار 14 سنتا للتر الواحد بداية من أول يناير المقبل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان للوزارة، أن أسعار فئتي وقود الديزل سوف ترتفع بمقدار 9 سنتات للتر الواحد.



وأضاف البيان أن سعر الجملة لزيت البارافين سوف يزيد بمقدار 5 سنتات للتر الواحد، وسوف ينخفض سعر الغاز النفطي المسال بمقدار 24 سنتا للكيلوجرام الواحد.



ويأتي انخفاض سعر البنزين في جنوب أفريقيا نظرا لانخفاض السعر العالمي وثبات سعر الصرف للراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار.



كما يأتي ارتفاع سعر الديزل نظرا لارتفاع أسعار المنتج على المستوى العالمي.



الدولار يساوي تقريبا 14 راند جنوب أفريقي (100 سنت جنوب أفريقي).



وتراجع معدل التضخم في جنوب أفريقيا بنسبة أكبر من المتوقع، ليسجل أدنى مستوى له منذ 9 أعوام، ما يمنح البنك المركزي فرصة لتخفيف سياسته النقدية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات الجنوب إفريقي القول في بيان على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، إن نمو أسعار المستهلك تراجع إلى 3.7% في أكتوبر مقابل 4.1% سبتمبر الماضي.