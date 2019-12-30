«مسار دارفور» يعلق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية

أعلن مسار دارفور في الجبهة الثورية السودانية تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية، في جوبا؛ بسبب أحداث عنف شهدتها ولاية غرب دارفور.



وقال مسار دارفور التفاوضي، في بيان له اليوم الإثنين، "ظل مسار دارفور يتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت بمدينة الجنينة، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى".



وأعلن المسار تعليق التفاوض في مسار دارفور إلى حين معالجة الأوضاع، والتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المواطنين، وتقديم الجناة إلى المحاكمة".



وأدان مسار دارفور هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مطالبًا الحكومة الانتقالية بالقيام بواجبها الكامل في حماية المدنيين العزل وتوفير الأمن.



ووقع البيان حركات "تحرير السودان - جناح منى أركو مناوي"، والعدل والمساواة السودانية، و"تحرير السودان - المجلس الإنتقالي"، وتجمع قوى تحرير السودان.