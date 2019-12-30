الهند تطلق سراح 5 قياديين سياسيين في جامو وكشمير

أطلقت الحكومة الهندية سراح خمسة معتقلين سياسيين بمدينة سريناجار الواقعة في ولاية جامو وكشمير الهندية، بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الإثنين، أن قرار الإفراج عن المعتقلين جاء بعد 5 أشهر، حيث كانوا قد اعتقلوا كإجراء احترازي قبيل إعلان إلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير في 5 أغسطس الماضي.



وأضافت: "إن 3 معتقلين سياسيين آخرين لا يزالون قيد الاحتجاز، إلا أن الحكومة الهندية لم تعلن موعد الإفراج عنهم، حيث قالت إنها ستقوم بالإفراج عنهم في الوقت المناسب".



وأشارت إلى أن المعتقلين المفرج عنهم هم نواب سابقون بالبرلمان الهندي، وأعضاء في حزب الشعب الديمقراطي، وحزب مؤتمر جامو وكشمير الوطني.



يُذكر أن الهند ألغت الحكم الذاتي في جامو وكشمير، بموجب المادة رقم 370 من دستور البلاد، كإجراء أمني.