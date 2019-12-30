الأنبا أندراوس يُرقي عددًا من كهنة إيبارشية أبوتيج

رقى الأنباء أندراوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبو تيج وصدفا والغنايم، صباح اليوم 6 من الآباء كهنة الإيبارشية إلى رتبة القمصية.



وحصل كهنة الإيبارشية على رتبة القمصية خلال صلوات القداس الإلهي، وهم الراهب القمص تادرس الأورشليمي والقمص أنطونيوس مرقس كاهن كنيسة الشهيد أبى سيفين بالدوير والقمص مينا فوزى كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو تيج والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس مارمرقس بأبو تيج

والقمص أنجيلوس إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبوتيج والقمص شنودة عبدالسيد كاهن كنيسة الشهيد مار يوحنا بدوينة.



وعقب طقس الترقية والقداس يجتمع نيافته بجميع أبناء الإيبارشية فى لقاء محبة، وذلك في إطار حرصه على التواصل الدائم معهم.