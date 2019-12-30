112.2 مليون دولار صادرات مصر لدول حوض النيل فى سبتمبر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل 112.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 106.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.5 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن السودان احتفظت بأعلي قيمة للصادرات المصرية بين دول حوض النيل والتي ارتفعت إلي 44.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 34.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليها كينيا والتي قدرت صادرات مصر إليها 27.7 مليون دولار مقابل 34.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.



وسجلت الصادرات المصرية لإثيوبيا ارتفاعًا إلى 14.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 11.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، وباقي الدول من 14.4 مليون دولار لـ15.5 مليون دولار.