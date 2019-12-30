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عالم

العبيدي: «مراكب النجاة» تعكس النهج المصري في القضايا العالمية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن مصر دائمًا ما تتبع العلاقات الدولية المبنية على الاحترام، والمبنية على أسس متينة تراعي المصالح لكل الدول الشقيقة منها والصديقة، كما تراعي فيها احترام المواثيق والقوانين الدولية المنظمة التي تضرب مصر في احترامها مثلا يحتذى.

وأضاف العبيدي لـ"الدستور" أن من بين أهم القضايا التي تشغل العالم، وخاصة الدول المتقدمة، مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق كثيرًا دول الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط، حيث أنها تهدد كثيرًا استقرار هذه الدول التي دفعت شعوبها ثمنًا كبيرًا للوصول إلى تلك الحالة التي ينعمون فيها بهذه الحياة المتوفرة لهم بجدهم واجتهادهم في العمل.

وذكر بهجت العبيدي أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضربت المثل في حسن الجوار؛ ليس فقط بمساعدة تلك الدول التي تشترك معها في الحدود، بل مع دوائرها المتعددة العربية والأفريقية والشرق أوسطية. والتي تمتد هذه الأخيرة في الجغرافيا إلى الشاطئ الآخر من المتوسط الذي يعاني من الهجرة غير الشرعية؛ هذا الملف الذي أخذ الرئيس على عاتقه معالجته معالجة جذرية، فغادرت مصر مجموعة تلك الدول التي تهدد شواطئ شمال البحر المتوسط بالهجرة غير الشرعية، وكان لذلك الدور والمجهود الهام الذي قامت به الدولة بتعليمات مباشرة وصارمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير كبير في القارة الأوروبية التي تحترم كثيرا زعيم مصر.

وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الرئيس السيسي مستمر في الوفاء بالعهود التي قطعتها مصر على نفسها، بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومن هنا كانت أوامره لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإطلاق مبادرة "مراكب النجاة " للتعريف بالمخاطر الجسام للهجرة غير الشرعية.

وأكمل مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلقفت تعليمات السيد الرئيس وعملت على تنفيذها بمهارة ودقة، وهو ما يحسب لها، وهو أيضا ما يؤكد استمرار الوزيرة في العمل قدر الطاقة على علاج المشاكل التي تواجه شباب مصر من ناحية، والعمل على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس بكل همة ونشاط وحرفية من ناحية ثانية.

واختتم مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج تصريحاته بتقديم كل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على أرواح شباب مصر في ذات الوقت الي يحرص فيه على قيام مصر بواجباتها الإقليمية والدولية، في كل الملفات.

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