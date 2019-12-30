الأزهر يحتفل بطلابه الوافدين المتفوقين

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أقام برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، حفلًا لتكريم الطلاب الخريجين والمتفوقين من الطلاب الوافدين، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، وكوكبة من علماء الأزهر الشريف.



قال المحرصاوي، إن الأزهر الشريف افتُتِح سنة 361 هجريًا في عصر الدولة الفاطمية وسقطت الدولة الفاطمية وغيرها ممن حكموا مصر وبقي الأزهر الشريف، مبينًا أن الأزهر استمد قوته في قرونه العديدة بسبب منهجه الوسطي، ودوره في محاربة الإرهاب والأفكار الهدامة، ولذلك يعد الأزهر القبلة التعليمية والدينية للمسلمين حول العالم، مضيفًا أنه لم يكن الأزهر أبدًا مؤسسة إقليمية بل مؤسسة عالمية.



من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، أن الأزهر الشريف قائم على أبنائه ومتمسك بهم، مبينًا أن العلم يحتل مكانة عظيمة في الإسلام، فقد نزلت أولى آيات القرآن الكريم للحث على القراءة التي هي مفتاح العلم والتعلم، كما جعل الإسلام العلم فريضة على كل مسلم، مضيفًا أنه قد فنيت قرون، ومحيت عصور وزالت حضارات، ومعاهد العلم وجامعاته خالدة، فيجب عليكم نقل العلم إلى كل من يحتاج إليه في بلادكم، فهذه هي أسمى رسالة.



في ذات السياق قال العواري، نحن اليوم نشاهد ثمار ما زرعنا وننتظر في الغد ما تقومون به في بلادكم من نشر قيم الإسلام وسماحته في كل ربوع الأرض، حتى ينظر العالم إليكم نظرة إجلال واحترام، فأنتم تمثلون الأزهر في بلادكم فكونوا خير سفراء.