أثناء مراجعة المقرر.. وفاة طالبة في جامعة أسيوط بأزمة قلبية

لقيت طالبة بكلية الحقوق جامعة أسيوط مصرعها، إثر تعرضها إلى أزمة قلبية حادة أثناء مراجعتها المواد المقررة عليها لدى إحدى صديقاتها.



كان قد تلقي ناصر الدويني مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط إخطارا من مستشفى أسيوط الجامعي يفيد وصول الطالبة "أسماء. ع" طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، ومقيمة البداري، مصابة بأزمة قلبية حادة.



وكشف الأخطار أنه أثناء إجراء الإسعافات الطبية للطالبة لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم إخطار قسم شرطة أول أسيوط وأهلية الطالبة.



وبالتحري أكدن صديقات الفتاة أن الطالبة تقيم بالمدينة الجامعية، وقد حضرت مع بعض صديقاتها لاستذكار المواد خارج المدينة، وأثناء المراجعة أصيبت بوعكة صحية شديدة تم نقلها على إثرها إلى المستشفى الجامعي.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات وأخطار أهلية الطالبة.



وفي نفس الوقت نفى الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بشأن وفاة طالبة داخل المدينة الجامعية بأسيوط.



وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الطالبة كانت برفقة زميلتها "ي.خ" بأحد الشوارع القريبة بالجامعة، وشعرت بحالة إعياء شديد وتم نقلها لاستقبال المستشفى الجامعي برفقة شقيقها.



وأشار نائب رئيس الجامعة، أن الفتاة اعترفت فور وصولها استقبال المستشفى الجامعي تناولها دواء عن عن طريق الخطأ، وتم على الفور عمل غسيل معوي، ولكنها فارقت الحياة صباح اليوم.