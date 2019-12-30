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مصر

أهم السلع التي تراجعت أسعارها خلال 2019 (إنفوجراف)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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واصلت أسعار مختلف أنواع السلع الأساسية تراجعها خلال عام 2019، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء والأقماح، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهر تقرير الإحصاء أن متوسط سعر بيع لحم بقري وجاموسي "طازج" هبط إلى حدود 126.3 جنيه للكيلو حتى شهر نوفمبر الماضي، بعد أن كان قد بلغ 149.1 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو قمح عادي بلدي من 8.4 جنيه للكيلو لـ7.1 جنيه خلال الفترة ذاتها.

وفي المقابل، سجلت أسعار الزيوت ارتفاعًا طفيفًا إلى 20.7 جنيه للتر زيت بذرة قطن مخلوط خلال شهر نوفمبر 2019، مقابل 20.4 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، فيما ارتفعت أسعار دجاج بلدي إلى 38.3 جنيه للكيلو مقابل 36.9 جنيه.

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