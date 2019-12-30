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عالم

وزير خارجية أمريكا يزور 5 دول في 2020

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:46 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أنه سيقوم بزيارة لأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى في العام الجديد للقاء نظرائه.

وأوضح بومبيو -عبر موقع "تويتر" حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية "أشعر بالحماس للسفر إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص في العام الجديد للقاء نظرائي وتأكيد أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء أوروبا وجنوب آسيا الوسطى".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن زيارة بومبيو المُقررة لأوكرانيا تأتي بعد أن صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، التي يقودها الديمقراطيون، على المادتين اللتين تم تحديدهما لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الشهر الجاري.


وججاء التهمة بإساءة استخدام سلطته، وعرقلة عمل الكونجرس الأمريكي، وهي التهم الناجمة عن جهوده للضغط على أوكرانيا من أجل فتح باب التحقيقات مع منافسه السياسي المُحتمل في سباق الانتخابات الرئاسية 2020 جو بايدن.

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