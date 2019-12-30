صرف 25 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الاستثمار في دمياط

قررت محافظ دمياط، صرف إعانة عاجلة 25 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و10 آلاف جنيه لمصابي حادث أتوبيس الاستثمار ببورسعيد، الذي وقع أول أمس السبت على طريق دمياط - بورسعيد، والذي أسفر عن وفاة 13 شخصًا وإصابة 6 آخرين من أبناء محافظة دمياط.



وقد أوضحت المحافظ أنه تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه لمصابي الحادث، وذلك من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 15 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه للمصابين من مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.



وقد أكدت الدكتورة منال عوض أنه يتم توفير كافة الخدمات الطبية والعناية الفائقة لمصابي الحادث المؤسف، لافتة إلى متابعتها لحالتهم الصحية لحين امتثالهم الشفاء.