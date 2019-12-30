الرئاسة الفرنسى: السيسي وماكرون اتفقا على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا

بحث الرئيسان عبدالفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون وفي اتصال هاتفي "أخطار تصعيد عسكري" في ليبيا، داعين "مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين إلى أكبر قدر من ضبط النفس"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.



ومهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا عبر إعلانه أن البرلمان سيصوت قريبًا على إرسال قوات دعمًا لحكومة طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر.