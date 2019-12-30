بإطلالة شتوية.. مي عمر تحتفل برأس السنة في لندن

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها، بصورة جديدة لها وظهرت بإطلالة شتوية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وعلقت على الصور قائلة: "أفضل وقت في السنة، عيد الميلاد"، حيث تقضي رأس السنة هذا العام في لندن.



يكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا.



