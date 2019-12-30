تراجع ضحايا القطارات في 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد حوادث القطارات إلى 145 حادثا خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 131 حادثا خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أنه رغم ارتفاع أعداد حوادث القطارات إلا أن عدد ضحاياها سجل تراجعًا ليصل إلى 4 حالات ما بين مصاب ومتوفى خلال نوفمبر 2019 مقابل 6 ضحايا بينهم 4 مصاب و2 متوفي خلال نوفمبر 2018.



وكان تقرير الإحصاء، قد أظهر أن عدد ركاب القطارات قد ارتفع مؤخرًا إلى 28.2 مليون راكب خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 22.2 مليون راكب خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفعت الإيرادات من 190.5 مليون جنيه لـ 213 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.