متحدث العاصمة الإدارية: الحى الحكومى جاهز لاستقبال الموظفين

قال العميد خالد الحسيني، متحدث العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة والحي الحكومي جاهزان لاستقبال المواطنين والموظفين، والحي الحكومي به إنجاز كبير، وجرى عمل أكثر من 70% من الأعمال المطلوبة به، مؤكدا أنه مستعد لاستقبال أكثر من 52 ألف موظف بحلول النصف الثاني من عام 2020.



وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حي السفارات موجود ومنتشر في كامل مناطق القاهرة، وموجود في أكثر من حي بالقاهرة، ويجرى تجهيز حي بالتعاون مع السفارات، حيث استقبلت العاصمة 50 طلبًا من 50 سفارة مختلفة لحجز مساحات لها في الحي الدبلوماسي.



وأوضح أن هناك مرونة في قراءة كل الطلبات التي تُقدم لامتلاك أراضٍ ووحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن الوحدات السكنية الموجودة في العاصمة الإدارية موزعة على 8 أحياء مختلفة.

