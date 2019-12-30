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عالم

مصر وإيطاليا تؤكدان ضرورة استعادة أمن ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
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أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيطالي "لويجي دي مايو" ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

هذا بالإضافة إلى رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كل جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.

جاء ذلك خلال الاتصال الذي أجراه شكري، اليوم الإثنين، مع نظيره الإيطالي في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

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