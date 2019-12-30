مصطفى شوقي يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير

خضع مصطفى شوقي صاحب أغنية "ملطشة القلوب" لجلسة تصوير فوتوغرافية مع المخرج والمصور مينو نبيل، وذلك من أجل الألبوم الجديد الذي يحضر له شوقي مع شركة "فري ميوزك" للمنتج نصر محروس.



مينو نبيل مخرج ومصور، صوّر عددا كبيرا من نجوم الغناء والتمثيل، على رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وآخرون، وأخرج عددا من الكليبات للمطربين، مثل ليث أبوجودة وساندرا وعمل كمدير تصوير مع المخرج نصر محروس.

