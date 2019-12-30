الإسكندرية تحيي «المريوط» تنفيذًًا لتوجيهات الرئيس

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، حملة مكبرة للبدء في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب، بحضور اللواء سامى عبدالرازق غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.



وأكد محافظ الإسكندرية على أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة على بحيرة مريوط، قائلا: "إننا سنعمل علي عودة بحيرة مريوط إلى سابق عهدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر".



وشدد المحافظ علي المسئولين بسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع القرارات في الوقت المحدد لذلك، موجهًا الجهات المعنية بالتواجد على أرض الواقع لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ.



وأكد الشريف أننا لن نترك أي تعدي على أراضي أملاك الدولة، وسيتم التصدي بكل حزم وقوة لجميع التعديات واسترداد حقوق الدولة دون استثناء، وتنفيذ القانون على كل المخالفات.