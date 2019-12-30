هؤلاء النجوم على شاشة «cbc» ليلة رأس السنة

تعرض قناة cbc خلال ليلة رأس السنة، باقة متنوعة من البرامج والفقرات، والتي يظهر من خلالها عدد كبير من النجوم عبر شاشتها.



البداية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني، حيث يحل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على البرنامج، في لقاء مميز يروي فيه الكثير من التفاصيل الشخصية والفنية، ويبث اللقاء غدا في تمام الثالثة عصرا.



ويحل الفنان أحمد السقا، ضيفا على جمهوره في ليلة رأس السنة عبر قناة cbc، في حلقة خاصة من برنامج it show time، الذي تقدمه زوجته الإعلامية مها الصغير بصحبة المذيعة دينا حويدق.



ويكشف السقا خلال الحلقة، العديد من التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية لأول مرة خلال استضافته بالبرنامج، وفي إحدى فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من مذيعة إلى ضيفه بجانبهما، وتحاورهما المذيعة دينا حويدق، وتكشف العديد من كواليس وأسرار حياتهما، وتذاع الحلقة في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء.



أما برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، فيستضيف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في حوار ممتع حول الأغنية الشعبية حاليا، وأعماله الفنية الأخيرة، ويبث اللقاء في تمام الساعة 12 من منتصف الليل.