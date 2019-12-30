خريطة مشروعات المياه والصرف في 5 سنوات «انفوجراف»

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "إنفوجراف"، يوضح أهم مشروعات البنية الأساسية المنفذة خلال الفترة بين عامي 2014 و2019، وتحديدًا في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك في ضوء مردود برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري.



ولفتت الوزارة إلي أن الدولة نفذت 155 مشروعًا لمد شبكات الصرف الصحي بتكلفة 17 مليار جنيه، بالإضافة إلي الانتهاء من 624 قرية بتكلفة 12.4 مليار جنيه، حيث تطورت نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن من 79% عام 2014 لـ94% في عام 2019، والقري من 12% لـ38%، ومن المستهدف الوصول بنسبة التغطية بالقري إلي 42% بنهاية يونيو 2020.



وأضافت الوزارة أن المشروعات المنفذة في المياه، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت 276 مشروعًا بتكلفة 35.3 مليار جنيه، حيث تطورت نسبة تغطية مياه الشرب في المدن لـ100%، كما ارتفعت النسبة في القري من 95% عام 2014 لـ97% عام 2019.