رامى صبرى وزوجته فى أحدث ظهور لهما

من ناحية أخرى، طرح رامي صبري فيديو كليب من ألبومه الجديد لأغنية "وبقابل ناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري، وحقق نسب مشاهدة عالية.

نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور له.ظهر رامي صبري، برفقة زوجته وأبنائه من مطار دبي، خلال عودته إلى مصر بعد إحيائه حفلًا غنائيًا بالقرية العالمية بدبي.