شمال سيناء تستهلك 600 طن سكر شهريًا

كشف المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن أن إجمالي فروع الجملة والدلتا ماركت تصل لـ١٣ فرعا لتوزيع السلع التموينية وطرح السلع الحرة وتوفير اللحوم والدواجن من خلال منافذ الدلتا ماركت بتخفيضات ٢٥٪.



وقال راشد في تصريح خاص لـ"الدستور" إن معدلات الاستهلاك للسكر بين ٥٥٠ طنًا إلى ٦٠٠ طنًا والأرز تصل نحو ١٠٠ طن والزيت تصل معدلات الإنتاج نحو ٢٥٠ طنا شهريا على البطاقات التموينية.



وتابع: كافة السلع متوفرة ولدينا مخزون استراتيجي آمن ويكفي عدة شهور مقبلة لافتا إلى أن كل السلع متوفرة ولا توجد أي شكاوى بنقص أي سلع على البطاقات، وكل 15 يوما نستقبل قافلة تموينية لضخ السلع.