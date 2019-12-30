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محافظات

إصدار بطاقات هوية موحدة في جامعة بني سويف

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:11 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، إن الجامعة تعمل على تجهيز ثلاثة مراكز من الناحية اللوجستية والفنية لإصدار بطاقات هوية رقمية موحدة لمنسوبي الجامعة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، بحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع كل مستجدات إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي من حيث تجهيز المعامل. علاوة على مناقشة نظام مكينة الامتحانات ومكينة إدارة السيارات، بالإضافة إلى النظر في قيام وحدة المشروعات بإنهاء التجهيزات اللازمة بالإنترنت للانتهاء من تركيب أجهزة البصمة على مستوى الكليات والمعاهد بالجامعة.

كما تمت موافقة اللجنة على اشتراك الجامعة كراعٍ من الرعاة الأساسيين في مؤتمر الإصلاح الإداري 2030 والمنظم من قبل مركز المعلومات والبحوث.

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