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عالم

«مشروع تونس»: نرفض التدخلات التركية في ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكد رئيس حركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، أن كافة القوى الوطنية التونسية الحية ترفض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وتأمل في أن يعم السلام في كافة الأنحاء الليبية، وأن يتم دحر الإرهاب وتغليب الحلول السياسية، مشددًا على ترابط المصير المشترك بين ليبيا وتونس.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حركة "مشروع تونس"، اليوم الاثنين، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الهادي الحويج.

وثمن مرزوق، توضيح رئاسة الجمهورية التونسية بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أكد خلاله رفض انضمام تونس لأي تحالف معادٍ لمصالح الشعبين الليبي والتونسي، وذلك على التصريحات التركية الأخيرة التي وصفها بـ"غير المسئولة".

وأعربت الرئاسة التونسية، الخميس الماضي، عن استهجانها التصريحات التركية حول انضمام تونس لحلف "تركيا- السراج".

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، إن "تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها".

وأضافت: "أما التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إما أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإما أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه".

وتابعت الرئاسة التونسية: "إذا كان صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يلزم إلا من صرح به وحده".

وشددت: "إن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف".

واختتمت الرئاسة بيانها مؤكدة أنه "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنه لا يمكن أن يلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".

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