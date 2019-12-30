البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالإسكندرية

يترأس البابا تواضروس الثانى قداس ليلة رأس السنة مساء غد الثلاثاء، فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وسيقيم البابا قداسًا إلهيًا صباح الأربعاء، بمشاركة أساقفة الإسكندرية، الأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هيرمينا، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القس إبرام إميل.



ومن جانبها، عززت قوات الأمن بالإسكندرية من إجراءات تأمين الكاتدرائية من الآن بالتعاون مع قوات الجيش إذ تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية بالإسكندرية.



وعلى صعيد مختلف، أنهت كنيسة القديسين في الإسكندرية استعداداتها لإحياء الذكرى التاسعة لحادث التفجير الذي وقع في منتصف ليل رأس السنة مع بداية 2011.



وأعدت كنيسة القديسين برنامجا روحيا يشتمل على عظات يومية يلقيها مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة.



ويتخلل الاحتفالات حملتان للتبرع بالدم، كما تقيم الكنيسة نهضة روحية تتضمن صلوات وترانيم خلال 4 أيام، تبدأ من مساء يوم 29 ديسمبر وتنتهي في الأول من يناير من العام الجديد.



ويترأس القداس في كنيسة القديسين الأنبا كيرلس أفامينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبي، ويشاركه كل من الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه ومسئول قطاع الشباب، والقمص مقار فوزي راعي كنيسة القديسين، بحضور جميع كهنة كنيسة القديسين وأسر الشهداء والمصابين، كما تعقب الصلاة كلمات دينية مقتضبة للحديث عن الشهداء ومنزلتهم عند الله.