سماع دوي إطلاق نار في برلين والشرطة تطوق المنطقة

طوقت وحدة شرطية كبيرة أحد المقاهي بالقرب من منطقة نقطة تفتيش "تشارلي" وسط العاصمة الألمانية برلين، اليوم الإثنين؛ لسبب غير معلوم حتى الآن.



وبحسب بيانات شهود عيان، تم سماع دوي طلقات نارية داخل المقهى، إلا أن المركز الصحفي للشرطة لم يؤكد ذلك، ولا تتواجد سيارات إسعاف في المنطقة.



وطوقت الشرطة المنطقة حول تقاطع شارع "فريدريش شتراسه"، و"كوخ شتراسه"، واعتلى رجال شرطة مدججون بأسلحة آلية أسطح عدة منازل محيطة بالمنطقة للمراقبة.