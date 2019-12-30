الأربعاء.. بدء صرف مقررات يناير التموينية

قال محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة بدأت تصرف السلع التموينية الجديدة الخاصة بمقررات تموين شهر يناير المقبل على البقالين ومشروع جمعيتي للبدء في صرفها للمستفيدين من أصحاب البطاقات الأربعاء المقبل.



وأوضح في تصريح خاص لـ"الدستور" أن صرف الاستعاضة الأولى بتكرار صرف السلع التموينية للبقالين من خلال مخازن تجارة الجملة لتوفير السلع التموينية وتوزيعها على المواطنين، لافتًا إلى أن كافة السلع الأساسية متوفرة وتشمل سلع طرح السكر بسعر 8 جنيهات ونصف والأرز المستورد بسعر 8 جنيهات والزيت بسعر 17 جنيها للأصناف الخليط والمكرونة بسعر 625 قرشا للكيلو والشاي بسعر 3 جنيهات والجبنة بـ9 جنيهات للعبوة نصف كيلو.



وتابع أن التاجر التمويني يتسلم البضاعة الخاصة بمحله حسب رغبته في تنوع السلع وحسب نسبة الإقبال.