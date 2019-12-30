البورصة تربح 4.2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمحليين.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2. 4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 703 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت 1. 2 مليار جنيه، منها نحو 7. 1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.



وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم، على ارتفاع نسبته 9. 0%، ليسجل 26. 13937 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي سجل ارتفاعًا بلغ 12. 0%، لينهي التعاملات عند مستوى 95. 1390 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 06. 0%، لينهي اليوم عند مستوى 81. 528 نقطة.



وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 62 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 55 شركة، وحافظت 43 شركة على إغلاقاتها السابقة.