روسيا تتهم واشنطن بمحاولة تدمير الاتفاق النووى الإيرانى

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تدمير الاتفاق النووي مع إيران.



وشدد لافروف، اليوم الإثنين، على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق النووي مع إيران، محذرًا من العواقب المترتبة على انهيار هذه الاتفاق على المنطقة بأكملها.



وأكد وزير الخارجية الروسي سعي موسكو للحفاظ على هذا الاتفاق من الانهيار، قائلا إنه: "في حال استمر نهج واشنطن المفروض على الجميع دون استثناء، والذي لا يمتثل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية لكل المنطقة".



وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة، أورسولا فون دير لين، قد أعلنت السبت الماضي، أن عملية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أصبحت صعبة جدًا، وذلك في ظل تباين الخلافات مع طهران حول تقليص التزاماتها النووية.



يشار إلى أن إيران كانت قد انتقدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لفشلها في إنقاذ الصفقة النووية المعروفة باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقعة بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى في عام 2015، الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، من خلال حماية الاقتصاد الإيراني بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.