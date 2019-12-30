عبدالغفار يكشف أهمية افتتاح المستشفيات الجامعية بالمحافظات

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن مستشفى أبو الريش يتكبد حمل أطفال مصر بالكامل على الرغم من وجود أعداد محددة من الأسرة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة للأطفال، وبناء على ذلك تم افتتاح المستشفى الجديد.



وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، خلال افتتاح مستشفى جامعي تخصصي للأطفال بالفيوم، أن هذا المستشفى سيعمل على إنهاء معاناة التنقل إلى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم، موضحا أنه كان لا بد من دعم منظومة الصحة بالمحافظات بواسطة المستشفيات الجامعية وهو ما يجري العمل عليه خلال الفترة الحالية.

