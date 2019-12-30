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محافظات

محافظ الغربية يؤكد على التعاون مع الجامعة فى شتى المجالات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:41 م
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يضع آمالًا وطموحات كبيرة على جامعة طنطا في دعم كل الخطط التنموية للمحافظة، بوصفها منارة تعليمية كبرى وبيت خبرة لتقديم الرأي والمشورة لقطاعات المحافظة المختلفة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون ملحوظ، خلال الفترة القادمة، بما يأتي في الصالح العام للمحافظة، جاء ذلك أثناء حضوره للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة طنطا.

وأوضح أنه تم تحديد أولويات العمل خلال الفترة الحالية ووضع خطط استراتيجية قصيرة الأجل وطويلة للنهوض بالمحافظة، مؤكدا أن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات المحافظة بما في ذلك التعليم والصحة، إلى جانب التنمية البشرية والتحول الرقمي وتنمية البيئة والتنشيط السياحي، بالإضافة إلى تنمية الموارد داخل المحافظة.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، في كلمته عن خالص أمنيات جميع العاملين بالجامعة للمحافظ الجديد الدكتور طارق رحمي، بالتوفيق والسداد في تنفيذ الخطط المستقبلية وخدمة أهالي الغربية، مؤكدا حرص الجامعة على تعميق التعاون مع المحافظة في الفترة المقبلة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يحقق آمال وطموحات المواطنين، كما وجه الشكر لرئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر؛ لحضوره مجلس جامعة طنطا لأول مرة.

وخلال المجلس؛ أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن خدمة مواطني الغربية وتوفير الخدمات الأساسية لهم تعتبر من أهم أولويات المحافظة، لافتًا إلى أن هناك تغيير جذري في العديد من الملفات، وسيشعر المواطن بتحسن كبير في الأشهر القادمة.

كما أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن محافظة الغربية نموذج مصغر لمصر، والتي تتسم بالتنوع في شتى القطاعات، كما تعد رائدة الصناعة في مصر بما تملكه من مقومات، موضحًا أن مردود البحث العلمي في إطار التعاون بين الأكاديمية وجامعة طنطا سيشهد في الفترة المقبلة العديد من المخرجات الهادفة إلي تلبية احتياجات المواطنين.

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