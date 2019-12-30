سائق «أوبر» المتهم بالشروع في قتل طالبتين: بنسرق الأغنياء

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال سائق أوبر وآخر لاتهامهما بسرقة متعلقات طالبتين والشروع في قتل إحداهما بالتجمع الأول.



وفي البداية أنكر "يونس.و" الواقعة، قائلًا: "ما شوفتهمش ولغيت الرحلة لما اتأخروا عليا".



وبعدما واجهتهما النيابة بمتعلقات الطالبتين التي عثر عليها بحوزتهما لم يجدا مفرا، واعترف "يونس. و" "سائق، ٤٣ سنة" أنه يمر بضائقة مالية وقرر أن يتفق مع نجل شقيقه "م. أ" ١٩ سنة، أن يختبئ داخل حقيبة السيارة وعندما يجدا زبائن تظهر عليهم ملامح الغناء الفاحش "الفلوس" يشهران السلاح لسرقتهم.



وتستكمل النيابة الاستماع لأقوال المتهمين بعد الاطلاع على تحريات المباحث العامة.



وكان قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغًا من "ر. أ. ص. ح"، 17 سنة، طالبة، و"هـ. م. ح" 17 سنة، طالبة، بأنهما قامتا بطلب سيارة من شركة أوبر، بغرض التوصيل من منطقة "كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس"، إلى منطقة المطاعم والسوبر ماركت بالتجمع الأول، وأنهما استقلتا السيارة، وعند دائرة التجمع الأول بمنطقة مدارس نرمين إسماعيل، قام السائق بإلغاء الرحلة من خلال الأبلكيشن موبايل، وتوقف وقام بالنزول من السيارة بداعى تعطل السيارة، والنزول للكشف عن إطار السيارة الخلفي.



وأضافت الطالبتان، أنهما تفاجأتا بخروج شخص آخر من شنطة السيارة وقام السائق ومعاونه بالدخول للسيارة من خلال الكنبة الخلفية وتهديدهما بمطواة "قرن غزال"، لسرقة متعلقاتهما وأثناء محاولة إحداهما المقاومة قام أحد المتهمين بطعنها فى ظهرها بالسلاح، واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.



وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تم تحديد المتهمين وضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.