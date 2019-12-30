في 5 أيام.. إيرادات الـ «الفلوس» تقترب من 9 ملايين جنيه

استقبلت دور العرض السينمائي، الأربعاء الماضي، فيلم النجم تامر حسني الجديد "الفلوس"، في 105 دور عرض سينمائي بمصر، بالإضافة لـ150 في العالم العربي.



وحقق "الفلوس" خلال أول خمسة أيام من عرضه، إيرادات قاربت على 9 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن تزيد إيراداته مع دخول موسم أعياد الكريسماس، وبعد نهاية امتحانات منتصف العام الدراسي.



"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا، مي عزالدين، علي ربيع، ويزو، والراقصة جوهرة، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.



