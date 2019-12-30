حياة وفكر طه حسين فى ثقافة أسيوط

عقدت مكتبة المنفلوطي العامة بمحافظة أسيوط، ندوة مكتبية بعنوان "طه حسين فكره وحياته" قدم فيها الدكتور يحيى محمد رؤية جوهرية حول حياة طه حسين وكيف وصل لجائزة نوبل للأدب وهو أديب وناقد مصري لقب بعميد الأدب العربي والذي أضاف تغييرا جذريا في الرواية العربية وهو مبدع السيرة الذاتية في كتابه "الأيام" الذي نشر عام 1929.



وأضاف أنه يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، مؤكدًا على أنه لا تزال أفكار ومواقف طه حسين تدرس إلى اليوم.



كما أقيم بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ورشة التفصيل والخياطة بقاعة نادى المرأة وكانت عن إعادة التدوير، تدريب حفيظة سعد محمد.



وانطلقت أولى أيام فعاليات ورشة الخط العربي بقصر ثقافة ديروط تدريب هشام أصيل وتستمر الورشة حتى يوم غدٍ الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، حيث تم التدريب على كيفية التعامل مع القلم وكتابة الحروف بالنسخ والرقعة.