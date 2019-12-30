فرسان الأدب يلتقون بثقافة أسيوط لاكتشاف المواهب الشابة

إلتقي مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط خلال اللقاء الأسبوعي لأعضاء نادي أدب أسيوط، برئاسة اﻷديب علي عبد الرازق، لعقد أمسية شعرية بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين منهم: مصطفى حامد، سيد عيسى، إسلام عبد النبي، هند محسن، علاء سمير، كرم ربيع، إسلام عاشور، وئام عصام، عبد الرحيم الأشموني، عبد الرحمن منصور، أحمد محفوظ، أحمد ربيع، محمد أبو زيد، عصمت نفادي.



وتنوعت عناوين القصائد الشعرية وكان أبرزها قصيدة "في حب مصر"، وجاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على اكتشاف المواهب الأدبية الشابة ودعم الأدباء والشعراء والمفكرين بصعيد مصر.



وألتقى مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى اللقاء الإسبوعي لأعضاء نادي أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط، ونادي الأدب بالقوصية وكان اللقاء مثمرًا، وذا فعالية وأفاد كل صاحب قصيدة من نقد زملائه مع تشجيع البراعم الصاعدة.



جاء ذلك بحضور لفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين منهم مصطفى حامد، عاطف حكيم، محمود عطية والقصاص، حسين سالم، الأديب وجيه سعداوي، محمود أبوزيد، منجه صلاح واختتم اللقاء بفقرة إنشاد ديني.